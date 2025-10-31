Kim Kardashian’ın “Ay’a hiç gidilmedi” sözleri NASA’yı harekete geçirdi

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian, bir podcast yayınında yaptığı açıklamada, ABD’li astronotların 1969’da Ay’a hiçbir zaman ayak basmadığını öne sürdü. Kardashian’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, komplo teorilerini yeniden alevlendirdi.

NASA’dan net yanıt: 6 kez Ay’a gittik

Kardashian’ın açıklamalarına yanıt, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Geçici Yöneticisi Sean Duffy’den geldi.

Duffy, ABD merkezli X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Ay’a tam 6 kez gittiğini hatırlattı.

Duffy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hatta dahası, ABD’li astronotlar NASA’nın Artemis programıyla, Başkan Donald Trump yönetimi altında bir kez daha gidiyor. Önceki uzay yarışını kazandık, bunu da kazanacağız.”

Artemis programı ile ‘Ay’a dönüş’ hazırlığı

Duffy’nin açıklamasında vurguladığı Artemis programı, NASA’nın insanlı Ay görevlerini yeniden başlatmayı hedefleyen projesi.

Program kapsamında Ay’ın güney kutbuna insanlı iniş ve kalıcı üs kurulumu planlanıyor.

NASA, bu görevle hem Ay yüzeyinde kalıcı varlık oluşturmayı hem de gelecekteki Mars misyonları için hazırlık yapmayı amaçlıyor.

Kardashian’ın videosu viral oldu

Duffy, paylaşımında Kim Kardashian’ın ilgili videosunu da paylaştı. Videoda Kardashian, 1969’daki Apollo 11 göreviyle Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in Ay’a ayak bastığı olayın “gerçek olmadığını” savunuyor.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen video, bilim çevrelerinden ve uzay meraklılarından yoğun tepki çekti.

Kullanıcıların büyük bölümü, NASA’nın Apollo görevlerinden elde ettiği görsel, kaya örnekleri ve telemetri kayıtlarını hatırlatarak Kardashian’ın iddialarına karşı çıktı.

NASA: “Önceki uzay yarışını kazandık, bunu da kazanacağız

Duffy’nin açıklaması, NASA’nın yeni dönemde yeniden liderlik hedefini de yansıtıyor.

ABD, Çin’in hızla ilerleyen Ay programı karşısında Artemis görevleriyle yeniden bir “uzay yarışı” başlatmış durumda.

NASA, ilk Artemis görevinde insanlı uçuşu 2026 yılına planlıyor.