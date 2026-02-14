Kimsenin kalmak istemediği 404 numaralı odada bir gece geçirdi, yaşadıkları şaşırttı

Japonya’da bazı sayıların uğursuz kabul edilmesi, günlük yaşamdan otel numaralandırmasına kadar birçok alanda etkisini gösteriyor.

Özellikle “4” (shi) ve “9” (ku) sayıları, Japonca’da “ölüm” ve “acı” kelimeleriyle benzer şekilde telaffuz edildiği için, oteller ve hastaneler bu numaraları kullanmaktan kaçınıyor. Bu nedenle bazı oteller, 403’ten sonra doğrudan 405 numarasına geçerek 404 gibi oda numaralarını tamamen atlıyor.

Japonya’da 404 numarası neden kullanılmıyor?

Bu inanış o kadar yaygın ki, otel işletmecileri misafirlerde olumsuz bir izlenim oluşturmamak için uğursuz kabul edilen numaraları bilinçli olarak atlıyor. Özellikle 404 gibi çift “4” içeren oda numaraları, ölümle daha güçlü bir şekilde ilişkilendirildiği için genellikle numaralandırma sisteminden çıkarılıyor.

Tokyo çevresindeki otellerde sık sık konaklayan gazeteci Masanuki Sunakoma ise bir gün kendisine verilen anahtarda “404” yazısını gördüğünde şaşkınlık yaşadı. Her ne kadar batıl inançlara bağlı biri olmasa da, bu oda numarası karşısında kısa süreli bir tereddüt yaşadığını ifade etti.

Merak korkunun önüne geçti

Sunakoma, oda numarasını değiştirmeyi düşünse de merakı ağır bastı ve kendisine verilen odayı kabul etti. Odaya doğru yürürken bunun sadece bir sayı olduğunu ve korkmak için mantıklı bir neden bulunmadığını kendine hatırlattı. Ayrıca Japonya’da bu tür odaların yasak olmadığını ve özellikle yabancı turistlerin yoğunluğu nedeniyle tüm odaların kullanılmasının mantıklı olduğunu düşündü.

Batı kültüründe uğursuz kabul edilen “13” veya “666” gibi sayılardan çekinmediğini söyleyen gazeteci, aynı mantığın Japonya’daki “4” ve “9” sayıları için de geçerli olması gerektiğini düşündü.

Odaya yerleştikten sonra tuhaf olaylar başladı

Odasına yerleştikten sonra yaşadığı önceki bir otel deneyimini hatırlayan Sunakoma, geçmişte bir otelde yangın alarmını gece yarısı tetiklediği iddiasıyla sorgulandığını ve bu olayın kendisini psikolojik olarak etkilediğini fark etti. Bu nedenle 404 numaralı odada daha hassas ve tetikte hissetmeye başladığını söyledi.

Gece uyumak için ışıkları kapatıp yatağa girdikten kısa süre sonra beklenmedik bir olay yaşandı. Gazeteci, gözlerini kapattıktan hemen sonra ışıkların kendiliğinden tekrar yandığını fark etti. Ardından banyoda lavabonun yanında duran bir bardak aniden düşerek yüksek bir ses çıkardı.

Korkuya rağmen odadan kaçmadı

Bu olaylar karşısında korkuya kapılsa da odadan kaçmak yerine sakin kalmayı tercih eden Sunakoma, derin nefes alarak kendini sakinleştirdi. Daha sonra yataktan kalkıp ışıkları kontrol etti ancak banyoya yaklaşmaktan özellikle kaçındığını söyledi.

Yaşanan olayların ardından gece boyunca başka herhangi bir tuhaf durum meydana gelmedi. Gazeteci, yaşadıklarının büyük olasılıkla eski otelin elektrik tesisatındaki sorunlardan veya dışarıdaki titreşimlerden kaynaklanmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Asıl etkiyi yaratan şey oda numarası olabilir

Sunakoma’ya göre aynı olaylar başka bir oda numarasında yaşansaydı muhtemelen bu kadar etkilenmeyecekti. Ancak 404 numaralı odanın taşıdığı kültürel anlam, yaşananları daha ürkütücü hale getirdi. Bu deneyimin aslında doğaüstü olaylardan çok insan zihninin beklentileri ve korkularıyla ilgili olduğunu belirtti.

Gazeteci, yaşadığı deneyimi psikolojinin güçlü etkisine bir örnek olarak değerlendirdiğini söyledi. Ancak bir daha kendisine 404 numaralı oda verilirse, bu kez oda değişikliği istemeyi ciddi şekilde düşüneceğini de sözlerine ekledi.