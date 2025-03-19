Kırşehir'de yeni bir böcek türü keşfedildi! Bilim adamı keşfine eşinin adını verdi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Erbey, yeni bir böcek türü keşfetti.

Keşfe dair örnekler önce Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki Entomoloji Laboratuvarı'nda sonra da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Zooloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Demirel tarafından incelendi. Burada yapılan inceleme neticesinde bunun yeni bir tür olduğuna karar verildi ve bununla ilgili makale 'Zootaxa Dergisi'nde yayınlandı.

Adı Emine...

Ersin Demirel'in böceğe eşinin ismi olan Emine adını verdiğini dile getiren Erbey, bu türün adının "Pentastira eminei sp. nov." olmasının sağlandığını kaydetti. Söz konusu çalışmayla ülkede ilgili türe dair cins sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.

Erbey, keşfedilen cinsin türlerinin delici, emici ağız yapısıyla özellikle tarımsal bitkilerde fiziksel hasarlar oluşturduğu, bunun yanında özellikle patates ve domates bitkilerinde patojenlerin bulaştırılmasında taşıyıcı olarak önemli rol oynadığını belirtti.