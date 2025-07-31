'Kiss Cam' skandalı büyüdü: Eski CEO Andy Byron'dan Coldplay solisti Chris Martin'e milyon dolarlık dava!

ABD’nin Boston kentinde iki hafta önce gerçekleşen Coldplay konseri, müziğin değil, yaşanan skandalın konuşulduğu bir geceye dönüştü.

Konser sırasında stadyuma yansıtılan “Kiss Cam” görüntülerinde sarmaş dolaş görülen çift, büyük bir ihanet skandalının da merkezine yerleşti. Grubun solisti Chris Martin, görüntüyü sahneden "Ya ilişkileri var ya da utangaçlar" sözleriyle yorumlamıştı.

Ancak görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca, o çiftin kimliği de ortaya çıktı: Teknoloji şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot.

Olayın yankıları her iki isminde başkaları ile evli olması nedeniyle kısa sürede büyüyürken yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından Andy Byron, CEO'luk görevinden istifa etmişti.

"Hayatımı mahvettiler"

Yaşananların ardından en son gelişme ise eski CEO Andy Byron'dan geldi.

İddiaya göre hem ailesini hem işini kaybettiğini ve bu durumdan Coldplay solisti Chris Martin’i sorumlu tutan Byron, Martin’e yönelik milyonlarca dolarlık bir tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Hukukçular ne diyor?

Konuyla ilgili değerlendirme yapan bazı hukukçular, Byron’un davayı kazanmasının pek mümkün olmadığını belirtirken avukatlara göre böyle bir davayla mahkemeye gidilmesi halinde, Byron’un özel hayatı daha da ifşa olabilir.