Kızılay, 9 milyar liralık bütçesi ile sosyal refahın yükselmesini sağlıyor

Murat KÜÇÜK

Yaralı ve hasta askerlere yardım etmek amacıyla 1868 yılında kurulan Türk Kızılay’ı bugün ulusal afet yönetimi ve kan bağışının yanı sıra kök hücre ve immün plazma gibi önemli alanlarda da çalışmalar yürütüyor. Bünyesindeki aşevleri, yaşlı konukevleri, giyim yardım merkezleri ve kimsesiz evleriyle ihtiyaç sahiplerine daimi destek sunan Kızılay, dönemsel gıda, giysi ve sağlık hizmetleriyle hem Türkiye’de hem de dünyada sosyal refahın yükselmesine katkı sağlıyor.

Türkiye'de 26 milyon kişiye 645 milyon TL'lik yardım

“Gıda ve barınma yardımlarının yanı sıra hayırseverlerimizin desteğiyle su kuyuları, yetimhaneler ve aşevleri kurarak toplumsal ihtiyaçları karşılıyoruz.” diyen Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kurumun 2020 faaliyetleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “Yurt içinde 645 milyon 265 bin 965 TL maddi kaynak kullanarak 26 milyon 16 bin 591 vatandaşımıza yardım ulaştırdık. Bu yardımlar sırasında yurt içinde 11 bin 390 personel ve 125 bin 820 gönüllüden destek aldık. Yurt dışında ise aralarında Afganistan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Filistin/ Gazze, Güney Sudan, Irak, KKTC, Myanmar, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen’in bulunduğu, Kızılay Delegasyonlarının olduğu ülkelerde 189 milyon 11 bin 104 TL maddi kaynak kullanarak 57 ülkedeki 8 milyon 250 bin ihtiyaç sahibine ulaştık. Hayırseverlerin desteğiyle hem Türkiye’de hem de dünyada sosyal refahın yükselmesini sağlıyoruz.”

Kızılay'ın 2021 bütçesi 9 milyar lira

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Kızılay, milyonlarca hayırseverden aldığı destekle dünyanın da en büyük sivil toplum kuruluşların biri olarak kabul ediliyor. 2020 yılı içerisinde üçte ikisi yurt içinde bulunan ihtiyaç sahipleri olmak üzere yaklaşık 37 milyon ihtiyaç sahibine yardım götürün dernek 2021 yılı bütçesini yaklaşık 9 milyar TL olarak belirledi. Başkan Kerem Kınık bu bütçenin büyük bölümünü insani yardıma ayırdıklarını açıkladı.

Sahip olduğu 3 hastane ve 2 tıp merkeziyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz, diğer kişilere ise cüzi ücretlerle sağlık hizmeti veren asırlık kurum, Türkiye’nin kan ihtiyacını da karşılamaya devam ediyor.

Pandemide kan bağışı azaldı

Pandemi döneminde yardım faaliyetlerine her zamankinden daha yoğun devam ettiklerini dile getiren Başkan Kınık, sokağa çıkma kısıtlamalarında özellikle yaşlı vatandaşların market, manav ve ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını ifade etti. Eğitim faaliyetlerinin aksamaması için özel bir çaba gösterdiklerini belirten Kınık, Türkiye’nin dört bir köşesinde bilgisayar ve tablet ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimden mahrum kalmaması için Kızılay şube ve temsilcilikleri aracılığıyla ürün dağıttıklarını söyledi. Tıbbi çalışmalara da değinen Kınık, “Yoğun bakımda kalan ve durumu kritik olan hastalarımız için aferez yöntemiyle immün plazma bağışları aldık ve hastalarımıza şifa olduk. Vatandaşlarımızın pandemi sebebiyle evlerinde daha çok vakit geçirmeleri kan bağışlarında bir azalma eğilimine sebep oldu. Ancak şu anda kan bağışı konusunda vatandaşlarımız arasında bir farkındalık oluşmuş durumda.” ifadelerini kullandı.

Kızılay ismini Mustafa Kemal Atatürk verdi

153 yıl önce bir grup gönüllü hekim tarafından kurulan Kızılay, savaş alanında yaralanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etme arzusundan doğdu. 1876 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen sürede Kızılay; Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş meydanlarında yaralanan ve hastalanan Mehmetçik’in yardımına koştu. Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini çeşitlendiren Kızılay, meydana gelen doğal afetlerde felaketzedelerin bakım, barınma ve beslenmelerini de üstlendi. 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan dernek, 1923’te “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti”, 1935’te ise Atatürk’ün isteğiyle “Türkiye Kızılay Cemiyeti” adını aldı. Kurum 1947’den beri “Türkiye Kızılay Derneği” ismini kullanıyor.