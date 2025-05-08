Kızılay'ın vekalet kurban bedelleri belli oldu

Kurban Bayramı yaklaşırken gözler kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatlarını araştırmaya başlayan vatandaşlar, bir yandan da kurban kesiminin zahmetli yanını düşünüyor. Vekaletle kurban kesimi ise bu süreci kolaylaştıran ve güven veren bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu hizmeti sunan Kızılay’ın vekalet bedelleri de belli oldu. Yurt içi ve Gazze/Filistin vekalet bedeli 13.250 TL, yurt dışı vekalet bedeli 5.250 TL.

Kızılay'ın kampanyası

Sivil toplum kuruluşları, bu yıl da vatandaşların kurban ibadetini kolayca yerine getirmesi için kampanyalarına başladı. Özellikle yurt içi ve yurt dışı vekalet imkanlarıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşan bu kampanyalar hem kurban ibadetini kolaylaştırıyor hem de gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmayı sağlıyor.

Kızılay, bu yılki kurban kampanyasında “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla dikkat çekiyor.

Kızılay, kesilen kurbanları modern tesislerde hijyenik koşullarda işleyerek kavurma konservesi haline getiriyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kızılay’ın kampanyasında, yurt içi ve Gazze/Filistin vekalet bedeli 13.250 TL, yurt dışı vekalet bedeli ise 5.250 TL olarak belirlendi.

Kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı olan Kızılay’ın vekaletle kurban kesim kampanyasına www.kizilay.org.tr adresinden ulaşabilir.