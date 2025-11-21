Show TV'de cuma günleri ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nde birçok isim diziden ayrılırken bu akşam yepyeni yüzler seyirci ile buluşacak. Bu isimleri merak edenler şimdi "Kızılcık Şerbeti yeni oyuncuları kimler" sorusunu yöneltiyor.

Kızılcık Şerbeti yeni oyuncuları kimler?

Kızılcık Şerbeti’nin 114. bölümünde Özge Borak, Zeynep Parla, Seray Kaya, Hakan Karahan, Begüm Tosun diziye dahil oluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin altı aylık zaman aşımıyla ekrana geleceği bu akşamki bölümünde Abdullah, yakın dostunun tanıştırdığı Salkım ile hayatını birleştirmeye karar veriyor. Abdullah’ın yeni eşi Salkım’ı ünlü oyuncu Özge Borak, kızı Elif’i ise genç oyuncu Zeynep Parla canlandırıyor. Merak konusu olan bölümde, Abdullah’ın evlilik kararına ailesinin vereceği tepki bu akşam yayınlanacak bölümle ortaya çıkıyor.

Güzel oyuncu Seray Kaya’nın Başak karakterine hayat verdiği dizide üvey babası Tuncay Keskin’i Hakan Karahan, annesine ise Begüm Tosun hayat veriyor. Ünal Holding’in Keskin ailesiyle yeni bir proje için bir araya geleceği bölüm sürprizleriyle yine çok konuşulacak.