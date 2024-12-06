Kızından sevenlerini üzen paylaşım: Ankaralı Turgut'tan kötü haber...

Akciğer kanseriyle mücadele eden 61 yaşındaki ünlü sanatçı Ankaralı Turgut’tan üzücü haber geldi. Geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrıları nedeniyle gittiği hastanede kanser teşhisi konulan ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında kızı Eylem Boran sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Boran, doktorların babası Turgut Karataş’ın durumunun kötüye gittiğini söylediğini belirtti. Yürek burkan paylaşımında, "Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma" ifadelerini kullandı.

Kanserle zorlu mücadele

Sanat dünyasında “Ankaralı Turgut” adıyla tanınan Turgut Karataş, teşhis sonrası tedavi sürecine başlamış ancak sağlık durumu son dönemde giderek ağırlaşmıştı. Kızı, babası için yapılan duaların ve desteğin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu dile getirdi.