Kızını ve 7 yaşındaki torununu öldüren katil baba hakim karşısında

Eskişehir’de geçtiğimiz yıl haziran ayında yaşanan korkunç cinayetin sanığı Osman Nuri K., ilk kez hakim karşısına çıktı. Kızı Merve Karabaş (31) ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla öldüren 60 yaşındaki sanığın yargılanmasına Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Osman Nuri K., cezaevi görevlileri eşliğinde duruşmaya getirildi. Duruşmada mağdur yakınlarının yanı sıra tanıklar da hazır bulundu.

“Torunumu görmedim, ona ateş etmedim”

Mahkemede savunma yapan sanık Osman Nuri K., pişman olduğunu belirterek, “Yanımda silah yoktu. Kızıma kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Yanındaki torunumu görmedim, kesinlikle ona ateş etmedim, kaçarken çocuğa ateş etmedim” dedi.

Sanık, yaklaşık 10 yıldır kızı Merve Karabaş ile görüşmediğini ifade ederek, aralarındaki kırgınlığın sürekli yurtdışında çalışmasından kaynaklandığını iddia etti. Olay günü neden silah taşıdığına ilişkin soruya ise “Hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

Avukatı davadan çekildi

Sanık müdafii Av. Pınar Sislituna'nın vekillikten çekildiği duruşmada, Eskişehir Barosu tarafından Av. Furkan Akdemir yeni müdafi olarak atandı.

Tanıklardan dikkat çeken ifadeler

Duruşmada söz alan Merve Karabaş’ın eşi Ahmet Karabaş, olay günü yaşadıklarını aktarırken, “Eşim sanığı görünce ‘Eyvah, şerefsiz geldi’ dedi. Ben eşime ‘Aracı al git’ dedim. Sanık, Hatice Hanım'la görüşmek istiyordu. Ancak evin önünden ayrılmadı. Daha sonra Merve ile Ataalp’in vurulduğunu öğrendim” şeklinde konuştu.

Ayrıca sanığın Adana’da “Ahmet ve Merve’yi öldürüp torunu yurt dışına kaçırma” tehdidinde bulunduğuna dair haberler aldıklarını da mahkemeye aktardı.

Tanıklardan Derya Karaarslan, sanığın geçmişte Merve’yi tehdit ettiğini ve “Onları öldürüp torunumu yurt dışına kaçıracağım” dediğinin mahallede konuşulduğunu ifade etti. Karaarslan ayrıca sanığın evi nasıl bulduğunu, Merve’nin annesine “Ben senin gibi cahil miyim? İnternete yazınca her şeyi buluyorum” dediğini anlattı.

Tanık Rafet Karabaş ise Merve ile babasının uzun süredir görüşmediğini, aile içinde bu konuda ciddi bir kırgınlık olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Osman Nuri K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Ekim 2025 saat 13:30’a ertelendi.