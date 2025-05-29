Kocaeli'de kan donduran olay! Aile bireyleri yargılanıyor: 12 yaşındaki çocuğun başına gelmeyen kalmadı!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşanan kan dondurucu olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 12 yaşındaki S.Ç. isimli bir çocuğun, ailesi tarafından önce para karşılığında bir kişiyle evlendirildiği, daha sonra ikinci kez benzer şekilde başka bir kişiyle birlikte olmaya zorlandığı ortaya çıktı.

İddianameye göre, küçük yaşta yapılan bu evliliklerden biri İstanbul’un Şile ilçesinde düğünle gerçekleşti. Evlilik yaklaşık 6 ay sürdü ve eşinin askere gitmesinin ardından S.Ç., abisi ve yengesi tarafından Şile’den alınarak Kocaeli’nin Kandıra ilçesine götürüldü.

12 yaşındaki S.Ç'nin burada yengesinin erkek kardeşiyle birlikteliğe zorlandığı, bu süreçte defalarca fiziksel şiddete ve psikolojik baskıya maruz kaldığı iddia edildi.

Mağdur çocuk ifadesinde, rızası dışında bir tıbbi müdahaleye maruz bırakıldığını, kendisine şiddet uygulandığını ve kaçmak için fırsat kolladığını söyledi.

Pek çok kişi gözlaltına alındı

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, mağdurun annesi, üvey babası, abisi, yengesi ve diğer bazı akrabalar gözaltına alındı.

Sanıklar hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “çocuğun nitelikli istismarı”, “istismara yardım etme” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma” gibi ciddi suçlamalarla dava açıldı.

Sanıklardan üvey baba adli kontrolle serbest bırakıldı, diğerleri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur çocuk, devlet koruması altına alındı.

Annesi istismara uğrayan 12 yaşındaki çocuğu için "yalancı" dedi

İddianamede ayrıca, söz konusu birliktelikler karşılığında ailelerin karşılıklı olarak para aldığına dair ifadeler yer aldı. Tutuklu sanıklar suçlamaları reddederken, bazı sanıklar verdikleri paranın "başlık parası" değil, "borç" olduğunu öne sürdü. Mağdur çocuğun annesi ise ifadesinde, çocuğunun “yalancı” olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Mahkeme, tutukluların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.