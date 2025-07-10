Kocaeli'de şofben faciası: Leğende banyo yapan üç kardeşe elektrik çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, leğende banyo yaptırılan üç kardeş, elektrik akımına kapılarak hastanelik oldu. Talihsiz olay, Körfez Mahallesi Şehit Hacı Kadir Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, anneleri tarafından leğende yıkanan H.K., N.K. ve A.K. isimli üç kardeşin bulunduğu suya, şofbene bağlı duş başlığı düştü. Duş başlığının suya temas etmesiyle birlikte elektrik akımı oluştu. Bir anda çığlıkların yükselmesiyle durumu fark eden aile yakınları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralanan üç kardeşi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Çocukların bir yakını olan Talip Akdeniz, olay hakkında "Annesi banyo yaptırırken, şofbenin başlığı suya değince çocuklar akıma kapılmış" dedi.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Çocukların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay mahalinde bulunan şofben sistemi de detaylı olarak inceleniyor.