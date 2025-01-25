Koleksiyonerdi, hobisi ustalığa dönüştü!

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki tarihi Yeni Han’da kurduğu küçük atölyesinde değerli ağaçlardan tespih yapan Erkan Uruş (41), çocukluk merakını mesleğine dönüştürmüş durumda. Uruş'un atölyesinde büyük bir titizlikle hazırladığı tespihleri yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

Tespih merakını önce koleksiyoner olarak tatmin eden Uruş, daha sonra sürekli tespih yaptırdığı ve satın aldığı ustadan mesleği öğrenmeye karar verdi. İki yıllık eğitimin ardından kendi ötalyesini kurdu ve artıl hobisi mesleği oldu.

"Herşey hediye bir tespihle başladı..."

Sektöre koleksiyon oluşturarak giriş yaptığını ve daha sonraları bir tespih ustasının yönlendirmesiyle tespih imalatına başladığını belirten Uruş, “Lise yıllarında bir akrabamızın hacı ziyaretinde kendisine hediye edilen bir tespihle tespihe olan tutkum başladı. 2000’li yıllarda lise ve sonrasında üniversite döneminde sürekli olarak tespihle meşk ettim. Sürekli tespih topladım. Daha sonraları da memuriyet hayatımda da bu tutkum devam etti ve büyük bir koleksiyona sahip oldum. Bir süre sonra artık hazır olan tespihlere değil de ustasından direkt elinize ve isteğinize göre tespih yaptırmaya başlıyorsunuz. O aşamadayken ustam olan Cengiz ustayla tanıştım. Yanına gidip tespih yaptırırken tespihle daha fazla yakınlaşma imkanı buldum. Yapım aşamalarında ustamızın da yardımıyla tespih yapımını denemeye başladım. Daha sonra kendisinin de tutkumu görüp beni yetiştirmek istemesiyle iki yıl boyunca Cengiz ustadan aldığım eğitimle tespih ustası oldum. Kendisinin emeği çok büyüktü. O günden sonra artık tespih biriktirmek yerine tespih üretmenin hazzını aldım” dedi.

"Yıllarca beklemiş malzemeleri tespih üretiminde kullanıyorum"

Ürettiği el emeği sanatsal tespihlerin yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü belirten Uruş, “Farklı statüde, farklı eğitim seviyesinde ve farklı yaşam alanlarında bulunan kişilere biz bu tespihleri sunduk, bundan mutlu olduk. Bizim esas mutluluğumuz onların tespihi ellerine aldıklarında, aldıkları hazdır ve bizi en fazla mutlu eden durum budur. Yurt içi ve yurt dışında bize ulaşan koleksiyoner arkadaşlara bu noktada elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah pişman etmesin. Tespih üretmenin, meydana getirmenin verdiği hazzı 25 yıllık tespihseverlik döneminde yaşadığımı düşünüyorum. Artık istediğimiz malzemelere, istediğimiz ölçülere ve yıllarca beklemiş malzemeleri bulma lüksüne sahibiz. Bu doğrultuda koleksiyoner arkadaşlarımın ve dostlarımın ihtiyaçlarına sevgiyle istedikleri sanata ulaşmaya çalışıyorum” diye konuştu.