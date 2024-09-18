Komedyen Hasan Can Kaya'nın acı günü: ‘Pazarlıkçı hala’ hayatını kaybeti

Hasan Can Kaya’nın programında ağırladığı ve ‘pazarlıkçı hala’ olarak viral olan halası hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyan Hasan Can Kaya şunları yazdı:

* Her daim neşeli, herkesin yanında, hep mücâdele eden, hep güçlü, hiç şikayet etmemiş, aman dememiş, yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış dünyalar tatlısı halamı kaybettik.. Yaşadığı gibi aniden, kimseye eyvallahı olmadan, kimseden bir şey istemeden gitti bu Dünya’dan.. Seni çok seviyoruz halacım.

Sosyal medya platformu Youtube’da sunduğu Konuşanlar programı ile tanınan Hasan Can Kaya, çok sevilen gösterisine Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen’de devam ediyor.

Hasan Can Kaya kimdir?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989'da İstanbul Güngören’de doğdu.

Aslen Malatayalı olan Kaya, bir dönem Leman Kültür’de düzenli olarak stand up yaptı, çeşitli komedi programlarında oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı.

Formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da adından söz ettirdi.

Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Hasan Can Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibarıyla Exxen platformuna taşıdı.