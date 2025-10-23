Konya'da 10 gündür haber alınamayan 72 yaşındaki karavancı bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısındaki karavanında yaşayan Ali Bekir Çerezci’den yaklaşık 10 gündür haber alınamıyordu.

Kendisinden haber alamayan karavancı dostları ve köylüleri, endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Çerezci’nin yaşadığı karavanın kapısını kırarak içeri girdi ancak yaşlı adamın içeride olmadığı belirlendi.

Kayıp sanılan adam yoğun bakımda çıktı

Çerezci’nin dostları ve köylüleri kayıp başvurusunda bulunmaya hazırlanırken, bugün gelen haberle buruk bir sevinç yaşandı.

Yaşlı adamın, 10 gün önce rahatsızlanarak 112’yi aradığı, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, daha sonra hayati tehlikesi nedeniyle Konya Numune Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Çerezci’nin durumundan çevresindekilerin haberinin olmadığı anlaşıldı.

“Karavanda olmayınca kötü bir şeyden korktuk”

Üstünler Mahallesi sakini ve karavan sahibi Ali Rıza Yaman, durumu fark edip ihbarda bulunan kişi olduğunu belirterek, dostlarıyla birlikte büyük endişe yaşadıklarını anlattı:

“Karavanda olmayınca korkularımız daha da arttı. Dışarıda yürürken başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini düşündük. Ailesiyle de irtibat kuramayınca hemen emniyete haber verdik."

Yaman, yaptıkları araştırma sonucu dostlarının hastanede yoğun bakımda olduğunu öğrendiklerini, bu haberle hem sevindiklerini hem de üzüldüklerini söyledi.

“Kötü bir şey olmamasına sevindik ama sağlık durumu endişe verici. Kendisine acil şifalar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.