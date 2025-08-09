Konya'da 'Victor Osimhen' Camii: Google Haritalarda ismini değiştirdiler: Cemaat düzeltme istiyor

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan Bulut Camii, Google Haritalar’da “Victor Osimhen Camii” olarak görünüyor. Galatasaray’ın yıldız futbolcusunun adının camiyle ilişkilendirilmesi, cemaatin tepkisine yol açtı.

2008 yılında tamamlanan caminin isminin sanal haritalarda değiştirilmesine anlam veremeyen vatandaşlar, duruma bir an önce müdahale edilmesini istiyor.

Cami cemaatinden bir kişi, “Biz buraya geldik geleli Bulut Camii’nin cemaatiyiz. Victor Osimhen olarak değiştirilmesine karşıyız. Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz” dedi.

Bir başka vatandaş ise, “İnternette, konumda Victor Osimhen’in adına düşüyor cami ama 10 yıldır burası Bulut Camii. Herkes burayı böyle biliyor. Konyaspor’da bir futbolcu değil. Konya’ya iyiliği dokunmuş, Konya’nın unutamayacağı bir insan da değil. Bu ne alaka, onu da anlayamadık” ifadelerini kullandı.

Cami cemaatinden Zeki Yaylacı da isim değişikliğine sert tepki göstererek, “Müslüman olmayan birisinin isminin verilmesi, bunun alay konusu edilmesi çok ayıp bir şey. Müslümanlara ve cami cemaatine karşı, camilere karşı yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyoruz. Yetkililerden bu tür değişikliklerin çok kolay olmamasını sağlayacak şekilde düzenleme getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.