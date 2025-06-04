Köpek balıkları Türkiye kıyılarına neden yaklaşıyor? Uzmanlar açıkladı

Türkiye kıyılarında zaman zaman köpek balıklarına rastlanması, özellikle yaz sezonu yaklaşırken tatilciler arasında tedirginliğe neden oldu. Ancak uzmanlar, bu durumun olağan dışı olmadığını ve korkulacak bir tablo oluşturmadığını ifade ediyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz başta olmak üzere birçok ülkenin sahilinde köpek balıklarının görülmesinde artış yaşandığını ve Türkiye kıyılarının güvenliğini koruduğunu söyledi.

Ayas, Türkiye karasularında kısa yüzgeçli mako, esmer köpek balığı, camgöz ve mavi köpek balığı gibi türlerin bulunduğunu belirtti. Bu türlerin kıyıya yakın noktalarda görülmesinin sadece Türkiye’ye özgü olmadığını, sosyal medyanın yaygınlaşması ve yüksek çözünürlüklü kameraların kullanılmasıyla bu tür görüntülerin daha fazla paylaşıldığını vurguladı.

Denizlerdeki aşırı avcılığın da köpek balıklarının davranışlarını etkilediğine dikkat çeken Ayas, bazı türlerin besin kaynaklarını takip ederek kıyılara yaklaşabildiğini söyledi. Mersin Körfezi ve Antalya açıklarında özellikle kum köpek balığı ve mako türlerinin sıkça gözlendiğini ifade etti.

İklim değişikliğine bağlı olarak deniz yüzey sıcaklıklarının arttığını, bu durumun da av balıklarının göç desenlerini değiştirdiğini belirten Ayas, köpek balıklarının avlarını takip ederek daha kuzeye ya da kıyıya yakın bölgelere yöneldiğini dile getirdi. Özellikle nehir ağızlarının bulunduğu Doğu Akdeniz kıyılarında bazı türlerin bu bölgeleri yavrulama ve yavru bakımı için tercih ettiğini aktardı.

Ayas, bu gözlemlere rağmen Türkiye’nin sahillerinin turizm ve deniz güvenliği açısından son derece güvenli olduğunun altını çizdi. Köpek balıklarının turizm bölgeleri dışındaki alanlarda görüldüğünü ve turizm sezonunda insanlarla karşılaşmalarının çok nadir olduğunu belirtti. Kıyıya yakın bölgelerde görülen örneklerin ise genellikle olta ile yakalanmış, küçük boyutlardaki bireyler olduğunu söyledi.

Ayrıca, köpek balıklarının doğadaki ekolojik dengede önemli bir rol oynadığını vurgulayan Ayas, nesli tükenme tehlikesi altında olan bu türlerin korunması gerektiğini belirtti. Özellikle amatör balıkçıların, yakaladıkları köpek balıklarını dikkatli biçimde denize geri bırakmalarının önemine dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay Mersin’de olta balıkçılığı yapan Çınar Küçük, oltasına takılan 120 santimetre boyundaki bir mako köpek balığını denize geri bırakarak bu konuda örnek bir davranış sergilemişti.