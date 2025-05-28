Kuaför salonunu minibüse taşıdı, hizmeti müşterinin ayağına götürüyor

Kocaeli’de yaşayan 27 yaşındaki berber Kadir Gezmiş, minibüsü kuaför salonuna çevirerek yenilikçi bir hizmet modeline imza attı. 10 yıllık mesleki tecrübesini farklı bir boyuta taşıyan Gezmiş, mobil kuaför hizmetiyle müşterilerinin ayağına gidiyor.

Geçen ay satın aldığı minibüsü modern bir kuaför salonuna dönüştüren Gezmiş, babasının mobilyacı olması sayesinde tasarım ve uygulamayı kısa sürede tamamladı. Aracına "mobil kuaför" ruhsatı alan genç berber, vergi kaydı ve tüm resmi işlemleri tamamlayarak yasal zeminde hizmet vermeye başladı.

Mobil kuaför aracında ahşap tavan kaplaması, profesyonel aynalar, berber koltuğu, oyun konsolu, televizyon, klima, buzdolabı ve bilgisayar gibi birçok detay yer alıyor. Müşteriler, tıraş sırasında içeceklerini yudumlayabiliyor, televizyon izleyip oyun oynayabiliyor.

Kadir Gezmiş, "Müşteri bizi arıyor, ‘Bu adresteyim, gelemiyorum’ diyor. Biz de adrese gidip hem tıraş hem cilt bakımı hizmeti sunuyoruz. Geçen hafta damat tıraşı yaptım. Gelin kuaförde beklerken damadı araçta tıraş ettim. Zaman kazandırıyoruz" dedi.

Araçta yakında kahve makinesi de olacak. "Müşteri ne talep ederse araca onu eklemeyi düşünüyorum" diyen Gezmiş, aracın açılabilir bölümleri sayesinde müşterileri deniz kenarında veya yeşillikler içinde tıraş edebildiğini vurguladı.

Kocaeli’nin ilçeleri dışında İstanbul Pendik'te de hizmet verdiğini belirten Gezmiş, sahil bölgelerinde çalışmayı da planlıyor. Aracın elektrik ihtiyacını ise akü ve güneş panelleriyle karşılıyor.

VIP hizmet anlayışıyla çalışan Gezmiş, tıraş ücretinin 2 bin lira olduğunu belirterek, işlerinin yoğun ve memnuniyetin yüksek olduğunu söyledi.