Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?
Kurban Bayramı ne zaman, merak ediliyor. Temmuz ayında kutlanacak Kurban Bayramı, çalışanlar için dini bayramın yanı sıra tatil anlamına geliyor. Ramazan Bayramı'nın aksine Kurban Bayramı 4 gün sürüyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte merak edilenler...
Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşlar Kurban Bayramı için bekliyor. Vatandaşlar dini bayram olmasının yanı sıra tatil olmasından dolayı bayram günlerini bekliyor. Bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayına denk geliyor.
4 gün süren Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
Müslümanlar tarafından kutlanan Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanıyor. İslam dinindeki iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayramı, müslüman olan birçok ülkede dini bayram olmasından ötürü resmi tatil oluyor.