Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nın ardından vatandaşlar Kurban Bayramı için bekliyor. Vatandaşlar dini bayram olmasının yanı sıra tatil olmasından dolayı bayram günlerini bekliyor. Bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayına denk geliyor.

4 gün süren Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Müslümanlar tarafından kutlanan Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanıyor. İslam dinindeki iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayramı, müslüman olan birçok ülkede dini bayram olmasından ötürü resmi tatil oluyor.