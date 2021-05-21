Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı heyecanla bekleniyor. Ramazan ayının son günleri yaklaşırken, vatandaşlar da Ramazan Bayramı için hazırlıklarını yapıyor. Bu sürecin ardından ise temmuz ayında kutlanacak Kurban Bayramı geliyor. Vatandaşlar "Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?" ve "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorularına yanıt arıyor.

Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 Diyanet Dini Günler Takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında kutlanacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bayramın arefe günü pazartesine denk geliyor ve bu da o gün yarım gün tatil olacağını gösteriyor. Bayramın son günü ise cuma gününe denk geliyor. Buna göre mevcut durumda vatandaşlar bu süreçte 6,5 gün tatil yapacaklar. Ancak hükümetin arefe gününü tam gün tatil etmesi halinde ise Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir.