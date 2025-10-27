Küresel ısınma caretta carettaların cinsiyet dengesini bozdu

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, küresel ısınmanın caretta caretta yavrularının cinsiyet oranını etkilediğini söyledi.

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili’nde bu yıl caretta carettaların oluşturduğu 770 yuvalama alanından yaklaşık 40 bin yavru denize ulaştı. 1988 yılından bu yana koruma altındaki kumsalda, DEKAMER ekipleri gece boyunca nöbet tutarak yumurtlama ve yavru çıkışlarını denetliyor.

Kaska, “İlk yıllarda 200-300 civarında olan yuva sayımız bu yıllarda 770-800 rakamlarına ulaştı. Avrupa’nın en iyi korunan kumsallarından birindeyiz” dedi.

Yaralı kaplumbağalar iyileştirilip yeniden denize gönderiliyor

DEKAMER, yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisini de üstleniyor. 2008’den bu yana 630 yaralı kaplumbağanın 380’i tedavi edilip yeniden denize bırakıldı.

Prof. Dr. Kaska, “Bir yaralı kaplumbağayı yaşatmak, denize binlerce yavru göndermek kadar önemli. Çünkü bin yavrudan sadece biri yetişkinliğe ulaşabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Merkezde tedavi edilen kaplumbağalardan “Tuba” ve “Atlas” adlı bireyler, uydu vericileriyle takip ediliyor. “Tuba” 7 bin kilometrelik bir rotada Bodrum açıklarında, “Atlas” ise Tunus sahillerinde yüzmeye devam ediyor.

Küresel ısınma cinsiyet dengesini bozdu

Kaska, küresel ısınmanın yavruların cinsiyet oranını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı:

“Yüksek sıcaklık dişiliğe sebep oluyor. Son yıllarda elde ettiğimiz verilere göre yuvadan çıkan yavruların yüzde 90’ı dişi. Küresel ısınma sadece kaplumbağaları değil, bütün canlıları etkiliyor ama erkeği kalmamış bir deniz kaplumbağasının da tıpkı dinozorlar gibi üreyemeden yok olmasına izin vermemeliyiz.”

Kaska, düşük sıcaklıkta gelişen yumurtalarda erkek bireylerin ortaya çıktığını vurguladı:

“45 günlük gelişim sürecinde cinsiyet, kumun sıcaklığına bağlı olarak belirleniyor. 15 ila 30 gün arasındaki sıcaklık seviyesi, yavrunun erkek ya da dişi olmasını etkiliyor.”

Bilimsel önlemler devrede

Bilim insanları, erkek yavru sayısını artırmak için bazı yuvaların gölgelendirilmesi ve daha serin ortamlarda inkübasyon yapılması gibi yöntemleri deniyor.

Prof. Dr. Kaska, “Bugünkü teknolojiyle serin alanlarda geliştirilen yumurtalardan erkek yavrular elde edilebiliyor. Bu sayede popülasyon dengesini korumayı hedefliyoruz” dedi.