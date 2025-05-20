Kurt popülasyonu arttı: Kangal köpeklerine yurt genelinden yoğun talep

Sivas’ın dünyaca tanınan Kangal köpekleri, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte görevlerine döndü. Güçlü yapısı, içgüdüleri ve koruma becerileriyle bilinen bu özel ırk, özellikle artan kurt popülasyonu nedeniyle yeniden önem kazandı.

Giderek çoğalan kurt sürüleri, Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçileri endişelendirirken, çözüm yine Kangal köpekleri oldu. Kurtların azılı düşmanı olarak bilinen bu köpekler, sürüleri korumadaki başarısıyla öne çıkıyor.

Kangal köpeği yetiştiricisi Umut Taşdelen, Türkiye genelinde Kangal köpeklerine artan ilgiyi şu sözlerle anlattı:

“Yurt içinde de ciddi manada Kangal köpeklerimiz talep görmektedir. Baharın kendini göstermesiyle yaylacılık başladı. Doğu bölgelerinde kurt sürülerinin çoğalması ile birlikte yurt içinden de büyük talepler var. Kurt akıllı ve zeki bir hayvandır. Kangal köpeği de aynı onun gibi zeki ve akıllı. İki zeki hayvan birbiriyle mücadele ediyor. Kangal görevini en iyi şekilde yapan bir hayvandır.”

Son yıllarda kurt sürülerinin sayısının arttığına dikkat çeken Taşdelen, "Önceden 6'lı, 7'li kurtlar görülürdü ama şimdi 17'li, 20'li kurtlardan bahsediliyor. Bu da Kangal köpeğine olan ihtiyacı artırdı. Hayvancılığa elverişli olan İç Anadolu, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinden yoğun talep alıyoruz" dedi.

Yaylalarda yeniden görev başına geçen Kangallar, hem Türkiye’de hem de yurt dışında “dünyanın en iyi sürü koruma köpeği” unvanını taşımaya devam ediyor.