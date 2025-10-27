Kuruluş Orhan bu hafta var mı, başlıyor mu? Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, hangi gün?

Kuruluş Osman'ın bitişi ile birlikte Kuruluş Orhan seti başladı. Dizi sezonu başlarken Kuruluş Orhan'ın ilk bölümü hala yayınlanmadı. Yeni haftada beklentiler bir hayli artarken sıklıkla "Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor" sorusu yöneltiliyor.

Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?

ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Orhan bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi 29 Ekim Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak.

Yeni sezonda Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal dizide yer alacak.