Heyecanla beklenen Kuruluş Orhan'ın ilk bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıldönümünde ekrana gelecek. Yepyeni hikayesi ve birbirinden ünlü isimleri ile seyirci karşısına çıkacak proje ile ilgili detaylar araştırılıyor. Bugün yine sıkça gelen sorulardan biri "Kuruluş Orhan nerede çekiliyor" şeklinde...

Kuruluş Orhan nerede çekiliyor?

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen'in başrolünde olduğu Kuruluş Orhan dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva Mahallesi'nde çekiliyor.