Kurumsal firmalar çalışanlarına zam yapacak mı?

Yapılan araştırmalar ve görüşmeler, kurumsal firmaların büyük bir kısmının çalışanlarına devletin açıkladığı zam oranlarına paralel herhangi bir artış yapmayacağı yönünde gözlemleniyor. Ancak, bazı firmalar ekonomik koşullar ve maliyet artışları nedeniyle daha düşük zam oranlarıyla yetineceklerini belirtiyor. Bu durum, çalışanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri anlamına geliyor. Bu durumların önüne geçebilmek için şirketlerin, çalışanlarına sundukları maaş ve yan hakları düzenli olarak gözden geçirmeleri ve piyasa koşullarına uygun hale getirmeleri önemlidir. Ayrıca, çalışan memnuniyetini artırmak için kariyer gelişim fırsatları, esnek çalışma koşulları ve diğer yan haklar gibi faktörlere de odaklanmaları gerekebilir. Ücretlerin artmaması, genel ekonomik durumdan dolayı enflasyonun etkilerini telafi etmeyecektir. Bu, çalışanların moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyebilir.

Beyaz yaka çalışanları ve iş arama eğilimi

Şirketlerin çalışanlarına beklenen zamları yapmaması durumunda, beyaz yaka çalışanlarının iş arayışına girmesi ve şirket değiştirme oranlarının artmasının gündeme geleceğini belirten Gilda&Partners IK Danışmanlık firması kurucusu Jilda Bal, “iş arayan sayısının artması, iş gücü piyasasında önemli bir hareketliliğe yol açabilir. Asgari ücrete zam yapılmadığı durumda, beyaz yaka çalışanlarının ve iş arama eğilimlerinin nasıl etkileneceği, ekonomik koşullar, sektör dinamikleri ve bireysel tercihler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Beyaz yaka çalışanları, yurt dışındaki daha iyi maaş ve yaşam koşulları sunan iş fırsatlarına yönelmeye başlayabilir. Çalışanlar, mevcut sektörlerinde yeterli maaş artışı olmadığı takdirde farklı sektörlere veya rollere geçiş yapabilirler. Bazı çalışanlar ise daha bağımsız çalışma fırsatları arayarak serbest çalışma veya kendi işlerini kurma yoluna gidebilirler”dedi.