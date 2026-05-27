Kuzen evlilikleri tamamen yasaklanıyor! Son tarih 1 Temmuz

İsveç, aile hukuku alanında dikkat çeken bir değişikliğe gidiyor. Parlamento tarafından kabul edilen yeni yasa ile kuzen evlilikleri ve bazı yakın akraba evlilikleri tamamen yasaklandı. Hükümet, düzenlemenin temel amacının “namus baskısı”, zorla evlilik ve aile içi sosyal baskılarla mücadele olduğunu açıkladı.

Yeni düzenleme 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra İsveç’te birinci derece kuzenlerin evlenmesine izin verilmeyecek. Ayrıca kardeşlerin çocuklarıyla yapılan evlilikler de yasak kapsamına alınacak.

Yetkililer, yasa değişikliğinin yalnızca ülke içindeki evlilikleri değil, yurt dışında gerçekleştirilen bazı akraba evliliklerini de kapsayacağını belirtti.

Yurt dışında yapılan evlilikler de tanınmayacak

İsveç hükümeti, yeni düzenleme ile başka ülkelerde yapılan kuzen evliliklerinin de genel kural olarak İsveç’te resmi şekilde tanınmayacağını duyurdu. Böylece ailelerin çocuklarını başka ülkelere göndererek akraba evliliği yaptırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İsveç Adalet Bakanlığı ve yasa hazırlık sürecinde görev alan yetkililer, kuzen evliliklerinin bazı durumlarda “namus temelli baskı” ve zorla evlilik mekanizmasının parçası olarak kullanıldığını savunuyor. Yapılan resmi incelemelerde, aile içi kontrolü sürdürmek amacıyla akraba evliliklerinin tercih edildiğine yönelik bulguların öne çıktığı ifade edildi.

İsveç hükümeti, özellikle genç kadınların özgür karar verme hakkını korumayı amaçladığını vurguladı.

Eski evlilikler geçerli olacak

Yeni yasa geçmişe dönük uygulanmayacak. 1 Temmuz 2026’dan önce İsveç’te yapılan kuzen evlilikleri geçerliliğini koruyacak. Ancak yeni tarihten sonra gerçekleştirilecek evlilikler yasa kapsamında değerlendirilecek.