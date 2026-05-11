Likya Yolu’nda şakayıklar açtı: Koparmanın cezası 699 bin TL

Anadolu topraklarına özgü ve isminde "Türk" geçmesiyle dikkati çeken Paeonia Turcica, Antalya ve çevre illerde "Yörük Gülü", "Ayı Gülü" ve "Orman Gülü" olarak da biliniyor.

Kentte 2016 yılında "çiçek ve çocuk" temasıyla gerçekleşen "EXPO 2016 Antalya"nın da sembol çiçeği olan şakayık çiçeği Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunuyor.

Toros Dağları'nın 1100 ve 1500 metre yükseklikteki sedir ormanlarında doğal yayılış gösteren çiçeği özellikle Likya Yolu'nda yürüyüş yapan turistler de inceliyor.

Çiçeğin doğal yayılış alanlarına doğa yürüyüşü yaparak ulaşan ziyaretçiler, ormanı adeta pembeye bezeyen çiçeğin bol bol fotoğrafını çekiyor.

Ekiplerce endemik çiçeği koparana ilgili yasa kapsamında 699 bin lira ceza uyguluyor.

"Büyük iri çiçekleriyle diğer şakayıklardan ayrılıyor"

Endemik bitkiler üzerine araştırmaları bulunan Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, Türkiye'nin bitki türleri açısından zengin bir müze gibi olduğunu söyledi.

Türkiye'de yayılış gösteren 10 binin üzerinde bitki türü bulunduğunu belirten Deniz, bu bitki türlerinin 3 binden fazlasının da endemik olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 4 mevsimi yaşaması, su zengini bir coğrafyada bulunması dolayısıyla zengin bir floraya sahip olduğuna işaret eden Deniz, Antalya'nın Türkiye'nin biyolojik zenginliğinde ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Antalya'da 2 bin 500'ün üzerinde bitki türü olduğuna ve 700 endemik bitkinin de kent sınırları içerisinde bulunduğuna işaret eden Deniz, "Bu 700 endemik bitkiden de 250'si dünyada sadece Antalya topraklarında yayılış gösteriyor. Bu çok ciddi bir rakam. Kentte kısa mesafelerle iklimsel ve topografik değişimlerin yaşanması bitki türleri açısından zengin olmasını sağlıyor" dedi.

Deniz, kentte denize sıfır noktada kum zambağının da yüksek rakımlarda kardelen çiçeğinin de bulunduğunu ifade etti.

Türk şakayığının da bu endemik bitkiler arasında en özellerden olduğunu vurgulayan Deniz, "Her şeyden önce Anadolulu bir bitki. Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin güneybatısındaki illerde yayılış gösteriyor. Gölge zemin ve zengin besin değerleri olan kısımları habitat bölgesi olarak tercih ediyor. Nisan aylarında çalımsı bir yapıda da şekillenen bu bitki mayıs ayı başlarında çiçek açıyor. Büyük iri çiçekleriyle diğer şakayıklardan ayrılıyor" dedi.

"Endemik bir bitki türü doğal ortamdan alınıp balkonda, bahçede yetiştirilemez"

Vatandaşların "iyi niyetli" de olsa bazen şakayık çiçeklerini koparabildiğini söyleyen Deniz, şöyle konuştu:

"Bu çiçeği herkes balkonunda, bahçesinde yetiştirmek isteyebilir ama endemik olduğu için hassas ekolojik şartlarda yaşayabiliyor. İnsanlar bu çiçeği gördüklerinde köklemesin, dalına ya da herhangi bir dokusuna zarar vererek almasınlar. Doğal alanından koparılan bu çiçek ekildiği yerde solacaktır. Endemik bir bitki türü doğal ortamdan alınıp balkonda, bahçede yetiştirilemez. İnsanlar bu ve benzeri endemik güzellikleri doğada sevsinler, ziyaret etsinler."