Little Caesars Türkiye CEO’su Banu Arıduru hayatını kaybetti

İş dünyasında güler yüzü ve enerjisiyle tanınan Arıduru’nun vefatı, yakın çevresi ve çalışma arkadaşları arasında üzüntüyle karşılandı.

Banu Arıduru için 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul Sarıyer Merkez Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Arıduru'nun cenazesi, namaz sonrası Demirciköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Banu Arıduru kimdir?

Vehbi Koç Vakfı Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Arıduru, yüksek lisans eğitimini Los Angeles International University’de MBA programıyla tamamladı. İş hayatına Beko’da stajyer olarak adım atan Arıduru, Migros, Kurtsan İlaçları ve Telsim gibi çeşitli sektörlerde önemli görevler üstlendi.

Gıda perakendeciliği sektörüne 2004 yılında Domino’s Pizza’da Genel Müdür Yardımcısı olarak geçiş yapan Arıduru, 2013 yılından bu yana Little Caesars Pizza’nın Türkiye operasyonlarını yönetti. Bu göreviyle Çelebi Gıda bünyesinde önemli başarılara imza attı.