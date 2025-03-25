LÖSEV hasta ailelerine yardım çeki dağıtmaya devam ediyor

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine hem maddi hem manevi destek sağlayan LÖSEV, sadece çocukların sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmakla kalmıyor, onların sosyal ve maddi ihtiyaçlarını karşılayarak ailelerin yükünü de hafifletiyor.

Bu yıl da yüzlerce aileye, ihtiyacı oranında 75-100 bin lira arasındaki yardım çeklerini ulaştırmaya devam eden LÖSEV'e ailelerden teşekkür mesajları geliyor.