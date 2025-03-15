LÖSEV'in 'İyilikler Çarşısı' Antalya'da açıldı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 'İyilikler Çarşısı' etkinliği Antalya'da yapıldı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan çarşıya dair açıklamada bulunan LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, İstanbul'da başlayan çarşının ikinci durağının Antalya olduğunu söyledi.

Ailelere 50 bin, 75 bin ve 100 bin liralık sembolik kuponlar verildiğini belirten Ünver, "Ailelerimiz bu paralarla diledikleri stanttan istedikleri kadar alışveriş yapıyor. Giyim, mutfak ihtiyaçları, mobilyadan beyaz eşyaya evlerindeki tüm ihtiyaçları buradan karşılama fırsatı buluyorlar" dedi.

500 aile çarşıdan yararlanabilecek

Çarşıya gelen ailelerin, LÖSEV sosyal hizmet uzmanları tarafından evlerinde ziyaret edildiğini ve ihtiyaçlarının belirlendiğini ifade eden Ünver, Antalya'da yaklaşık 500 ailenin çarşıdan faydalanma fırsatı bulacağını dile getirdi.

Hayırseverlerin çarşıya katkıda bulunabileceğini bildiren Ünver, çarşının ihtiyaçlarının duyarlı kurum ve kuruluşlarca karşılandığını, belli kısmının ise bağışçıların desteğiyle tedarik edildiğini kaydetti. Satın alınan eşyaların kargoyla ailelerin evlerine gönderildiğini belirten Ünver, stantların yanı sıra çarşının birçok sosyal etkinliğe, oyun alanlarına, gösteri ve çekilişlere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.