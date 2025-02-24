LÖSEV'in 'İyilikler Çarşısı' Mart ayında kapılarını açıyor

LÖSEV'in kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yönelik hayata geçirdiği 'İyilikler Çarşısı” projesi Mart ayında başlıyor. Projenin ilk durağı İstanbul olurken, daha sonra Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Adana, Eskişehir ve Kayseri'de de proje katılımcılarını ağırlayacak.

Hasta ailelerin ihtiyaçlarını karşıladığı bir alışveriş deneyimi olmanın ötesinde de anlamlar taşıyan proje kapsamında, vakfa kayıtlı hastalar ile aileleri, müzik, dans ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirilen şenlik havasındaki organizasyonda eğlenceli vakit de geçirecek.

Zaman dayanışma zamanı!

LÖSEV- Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, projeye katkı vermek isteyen resmî ve özel tüm kurum, kuruluş, firma ve iş insanlarına şu mesajı iletiyor: “İyilikler Çarşısı, büyük bir sosyal sorumluluk ve duyarlılık hareketidir. Yalnızca lösemili çocuklar ve kanser hastalarına verilen sembolik LÖSEV parasıyla alışveriş yapılabilecek bu çarşıya; ürün ve hizmetleriyle katkı sağlayacak tüm işletmeler; stantlarıyla görünürlük kazanırken, toplumsal ihtiyaçlara ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunma fırsatına sahip olacaklar. İyilikler Çarşımıza siz de destek verin ve bir çocuğumuzun hayatına bir gün de siz katın.”