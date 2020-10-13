‘Macho by Murat Aytulum’ defilesi gerçekleştirildi

13 Ekim 2020

‘Macho by Murat Aytulum’ defilesinde, yoğun olarak kullanılan deri, tüvit kumaşlar ve poplinler yoğun olarak kullanıldı. Kadını, doğayı koruyan yeni dünya düzenine evrilen bir ütopyayı anlatan defile, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Galataport İstanbul’da yapıldı. Defile, www.mbfwistanbul.com‘dan ve tüm dijital platformlarda online olarak yayınlandı.

Koreografisi Ferhan Aral tarafından gerçekleştirilen ‘MACHO’ by Murat Aytulum defilesinde, MAC ve L’Oreal tarafından entegre edilen makyaj ve saç tasarımlarıyla sergilenen 35 parçalık koleksiyon, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Defile sonrası Fişekhane’de düzenlenen ‘Fashion Talk’ buluşmasında ise şarkıcı Feride Hilal Akın, Hafta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Aslı Barış ve Alman influencer ve model Leonie Hanne ile ‘online’ bir moda sohbet gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15. sezonu Türkiye Tanıtım Grubu’nun (TTG) desteğiyle gerçekleştirildi.