Madonna'dan film itirafı: Bütçe engeline takıldı

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Pop müziğin efsane isimlerinden Madonna, uzun süredir gündemde olan biyografik filminin neden hayata geçirilemediğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 67 yaşındaki sanatçı, projenin en büyük engellerinden birinin bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.

Universal ile bütçe krizi

Madonna, film için çalıştığı Universal stüdyosuyla maliyet konusunda ortak noktada buluşamadıklarını belirtti.

"Universal ile bütçe konusunda anlaşmazlık yaşadık çünkü ben olağanüstü bir hayat yaşadım. Çok büyük bir hayat yaşadım, bu yüzden büyük bir bütçeye ihtiyacım vardı" diyen Madonna, "Bunu bir türlü anlayamadılar. Sırbistan'da daha ucuza yapmanın bir yolunu buldum ama sanırım bu fikre sıcak bakmadılar. Bilmiyorum, belki de bana inanmadılar" ifadesini kullandı.

Sanatçı, daha sonra hayat hikâyesini mini dizi formatında hayata geçirmek amacıyla bir dijital platformla çalışmaya başladığını söyledi.

Senaryo hakları da sorun oldu

Madonna, film versiyonu için kaleme aldığı senaryonun stüdyoda kaldığını ve bu durumun yeni sıkıntılar doğurduğunu öne sürdü.

'Popun Kraliçesi', "Bu tamamen ayrı ve uzun bir süreçti, çünkü Universal'da elimde olan senaryoyu, kendim yazmış olmama rağmen, onlardan fahiş bir fiyata satın almadan kullanamıyordum" şeklinde konuştu.

Julia Garner seçilmişti

Madonna'nın yaşam öyküsünü konu alan yapımda sanatçıyı canlandıracak isim olarak Julia Garner belirlenmişti. Garner'ın, yoğun ve kapsamlı bir seçme sürecinin ardından rolü almaya hak kazandığı belirtilmişti.

Madonna, biyografik proje üzerinde yıllardır çalışıyor. İlk olarak 2023 yılında, 1987 tarihli hit şarkısına atıfta bulunan "Who's That Girl" isimli film üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Projenin ilk aşamalarında senarist Diablo Cody de yer alırken, yapımın ilk adı "Little Sparrow" olarak duyurulmuştu.

2024 yılında ise Madonna, senaryoyu Erin Cressida Wilson ile birlikte yeniden kaleme aldı. Bu versiyonda da Julia Garner'ın başrolde yer alması planlanıyordu. Ancak hazırlık sürecinin ardından Madonna, sosyal medya üzerinden projede yaşadığı zorluklara dikkat çekmişti.

"Hayatımdaki her şey zorluklarla karşılaştı"

Sanatçı, yapım sürecinde birçok kişinin kendisine filmin neden çekilemeyeceğini anlattığını belirterek yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Los Angeles'ta günlerce mücadele ettikten, yapımcıların ve menajerlerin filmimi neden çekemeyeceğimi anlatmalarını dinledikten sonra, hayatımdaki her şeyin zorluklarla karşılaşacağını anladım"

Dört yıldır proje üzerinde çalıştığını söyleyen Madonna, bazı çevrelerin kendisinden daha küçük ölçekli düşünmesini istediğini de ifade etti.

"Benim için kolay yolculuklar olmadı. Sanırım minnettar olmalıyım. Bu beni kalıpların dışında düşünmeye zorluyor" diyen Madonna, "Normal bir hayatım olmadı. Bunu normal şartlarda başaramam" diye ekledi.

Yeni albüm sonrası yeniden gündeme gelecek

Madonna, şu sıralar yeni stüdyo albümü "Confessions II"nin hazırlıklarıyla ilgileniyor. 3 Temmuz'da dinleyicilerle buluşacak albüm, sanatçının 2005 yılında yayımladığı ve büyük ilgi gören "Confessions on a Dance Floor"un devamı olarak görülüyor.

Ünlü sanatçı, mini dizi projesi için gerekli yazarın bulunduğunu belirterek, "Proje, Confessions II'nin tanıtımını bitirdikten sonra tekrar gündeme gelecek" dedi.