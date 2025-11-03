Magnum 4. dönem çekilişi ne zaman, saat kaçta? Magnum çekiliş sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Magnum çekilişi her yıl belirli dönemlerde yapılıyor. Kasım ayında da çekiliş yapılacak. Yüz binler çekiliş için sabırsızlanırken şu sıra en çok yöneltilen soru "Magnum 4. dönem çekilişi ne zaman, saat kaçta" oluyor. İşte detaylar...

Magnum 4. dönem çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Magnum 4. dönem çekilişi 4 Kasım Salı günü saat 11.00'da gerçekleşecek ve YouTube'dan canlı yayınlanacak. Çekiliş, Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda yapılacak. Dileyenler kura çekimine katılabilecek. Sonuçlar yani isim listesi 8 Kasım'da açıklanacak.

Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi, Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yer alacak.