Manzarasıyla mest ediyor, suyuyla şifa dağıtıyor! Otlukbeli Gölü'nün eşi benzeri yok

Erzincan'da maden sularından oluşan Otlukbeli traverten set gölü, her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kırmızı rengi ve muhteşem manzarası ile tam bir doğa harikası olan Otlukbeli Gölü, ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İHA'nın haberine göre; deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte olan gölün yaklaşık 7500 metrekare olduğu tahmin ediliyor. Derinliği 20 metre olan gölün uzunluğu ise mevsiminde aldığı yağışlara göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor.

Dünyada başka örneği yok

Traverten set gölü olması sebeyile bu eşsiz doğa harikası bol miktarda maden suyu barındırıyor.

Dünyadaki örnekleri kalker, jips, dolomit ve kaya tuzu gibi karst kaynaklarından oluşurken Otlukbeli Gölü, maden sularının oluşturduğu tek traverten set gölü olarak biliniyor.

Bu özelliğiyle 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edilen göl ve çevresi, “doğal anıt” olarak nitelendiriliyor.

Göl içerisine hem maden suları ve kükürtlü sular hem de dere tarafından beslenen tatlı sular karışıyor. Göldeki maden sularının romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, kırık çıkık rahatsızlıklarında ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı söyleniyor.