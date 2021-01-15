Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulamaya geçen tedbirlere göre marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle uygulamaya geçen tedbirlere göre marketlerin hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermesine karar verildi. Belirlenen saatlerin dışında ise marketler kapalı olacak.

Hafta içi saat 10.00'da açılıp 20.00'de kapanan marketler hafta sonunda ise aynı saatlerde açılsa da daha erken kapanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle marketler bugünlerde saat 17.00'den sonra hizmet veremiyor.

Marketlerin dışında bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler de belirlenen saatler arasında açık oluyor. Diğer yandan kısıtlama günlerinde tekel bayilerin kapalı olmasından ötürü, adil rekabet sağlanması adına alkol satışı yapılamıyor.

Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşlar ikametgahlarına en yakın markete giderek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.