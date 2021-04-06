Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi Türkiye'de de hayatı olumsuz etkilerken, hastalığın yayılmasına karşı çeşitli tedbirler alındı. Bu kapsamda alınan tedbirlerden ile işletmelerin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidilirken, marketlerin çalışma saatleri de hafta içi ve hafta sonu için ayrı ayrı düzenlendi.

Tedbirler kapsamında hafta içi günlerde tüm Türkiye'de saat 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına devam edilecek. Hafta sonu ise düşün ve orta risk grubundaki illerde hafta içindeki saatler uygulanırken, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu kapsamda marketler 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecekler. Vatandaşlar kısıtlamanın olduğu günlerde dahil marketlere ihtiyaçlarını karşılamaya gidebilecekler.