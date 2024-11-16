Marmara Adası'ndaki yapay resifler, 33 canlıya yuva oldu

160 adedi 3D olmak üzere toplam 280 yapay resifin Marmara Denizi tabanına yerleştirildiği projenin ilk bulgularına göre resifler etrafında deniz yaşamı hareketlenmeye başlarken, geçen bir yıllık sürenin sonunda 10’u balık olmak üzere 33 farklı tür tespit edildi.

Resif kümelerinde Karagöz ve Eşkina gibi ekonomik değere sahip balık çeşitlerinin sayısında da artış görüldü. Akdeniz yerlisi olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) hazırladığı ‘Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki Pina midyesine de (Pinna nobilis) resifler etrafında rastlandı.