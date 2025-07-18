Marmara’da bir ilk: Su altında Caretta Caretta görüntülendi

Tuzla açıklarında zıpkınla balık avcılığı yapan Ulaş Kocabaş, Marmara Denizi'nin derinliklerinde koruma altındaki caretta carettayı su altında görüntüledi. Genellikle Akdeniz kıyılarında görülen deniz kaplumbağasının Marmara'da ilk kez canlı şekilde kayda alınması dikkat çekti.

İstanbul’da yaşayan ve profesyonel olarak insan kaynakları yöneticiliği yapan Ulaş Kocabaş, yaklaşık 15 yıldır hobi olarak zıpkınla dalış yapıyor. Kocabaş, dün öğle saatlerinde Tuzla açıklarında dalış yaparken Marmara Denizi'nde karşılaştığı caretta caretta'yı su altı kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kocabaş, “Marmara'da bugüne kadar caretta carettalar sadece kıyıya vurmuş ya da ağlara takılmış halde görülmüştü. Ancak canlı şekilde, su altında böyle net bir görüntü ilk kez kaydediliyor olabilir” dedi.

"Hızla uzaklaştı, bu da sağlıklı olduğunu gösteriyor"

Kaplumbağanın oldukça sağlıklı olduğunu belirten Kocabaş, “Suların ısınmasıyla Akdeniz akıntılarının Marmara’ya girdiğini biliyoruz. Aynı zamanda İzmit Körfezi'nde yapılan çevre temizlikleri ve müsilajla mücadele oksijen seviyesini artırdı. Bölgedeki yoğun midye popülasyonu da carettalar için uygun bir besin kaynağı sunuyor. Hızla kaçması, sağlıklı olduğunun bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bu gibi nadir karşılaşmaların Marmara Denizi'nde ekolojik çeşitliliğin artmakta olduğunu gösterebileceğini belirtiyor. Caretta caretta gibi türlerin korunması, denizlerin sağlığı açısından da büyük önem taşıyor.