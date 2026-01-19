MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı, kim birinci oldu?

MasterChef'in All Star'ı Altın Kupa heyecanı son buldu. Hasan ile Sergen heyecan dolu finalde kozlarını paylaştı. Yarışmacılar ilk olarak Türk mutfağı menülerini hazırladı daha sonra ise uluslar arası bir tabak sundu. Günün sonunda bir isim kupayı kazandı. Peki, kim birinci oldu?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı?

İki etaptan oluşan yarışmada Türk mutfağında Sergen 23, Hasan 20.5 puan aldı. Uluslararası mutfakta ise yine 23 puan alıp puanını 46'ya yükseltirken Hasan ise 43.5 puanda kaldı ve Sergen kupanın sahibi oldu.

Sergen Özen kimdir?

Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağlı olan Özen’in annesinin adı Elif’tir. Sergen Özen, bir önceki sezon da yarışmaya katılmış ancak eleme turunda yemeğin sosunu eklemeyi unutması nedeniyle yarışmaya veda etmişti.

Aşçılık eğitimine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi’nde başlayan Sergen Özen, daha sonra Pamukkale Üniversitesi’nde aşçılık bölümünde öğrenim gördü. Yaklaşık dokuz yıldır mutfakta aktif olarak çalışan yarışmacının köftecilik üzerine kendi işletmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezondaki hatasını telafi etmek istediğini belirten Özen, bu kez yarışmada daha iddialı olduğunu ifade ediyor. Kariyeri boyunca çeşitli ödüller alan Sergen Özen, İstanbul’da düzenlenen bir gastronomi yarışmasında üçüncülük elde ederken, Alanya Altın Kepçe yarışmasında ise birincilik kazandı.