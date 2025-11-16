MasterChef kim elendi? 15 Kasım MasterChef'te kim gitti?

MasterChef'te bu hafta eleme potasına Ayten, Barış, Sümeyye ve Murat Can girdi. Dört yarışmacı dün akşam iki aşamalı turda yarışmada kalabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Fakat bir isin en az puanı aldı ve elendi. Bu heyecanlı dakikaları kaçıranlar "MasterChef kim elendi" sorusunu yöneltiyor.

MasterChef kim elendi?

4 yarışmacı ilk turda yer elması ile yaratıcı bir yemek yaptılar. Bu etapta Sümeyye birinci, Barış ikinci, Murat Can üçüncü, Ayten ise dördüncü oldu.

İkinci turda ise yarışmacılar en iyi uskumru dolmasını yapmak için kısaya yarıştılar. Bu kısımda da sıralama bozulmadı ve Ayten en düşük oyu alarak yarışmadan ayrıldı.