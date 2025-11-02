MasterChef kim elendi? MasterChef kim gitti? (1 Kasım 2025)

MasterChef'te bir eleme gecesi daha sona erdi. Barış, Ayten, Aslı, Sümeyye, Mert, Çağlar ve Çağatay bu hafta eleme potasına girdi. Bu isimlerden biri iki etaplı tur sonrası hayallerine veda etti. Yarışmaya kimin veda ettiği araştırılıyor ve "MasterChef kim elendi" sorusuna yanıt aranıyor.

MasterChef'te kim elendi?

MasterChef'te dün akşam 7 isim kızılcık ile yaratıcı tabak yaptılar. Çağatay, Çağlar, Sümeyye bu turdan başarı ile ayrıldılar. Barış, Aslı, Ayten ve Mert diğer turda "Uçan Noodle" yapmaya çalıştırlar.

Bu turda jüri tarafından tabağı en az beğenilen isim Aslı oldu. Böylelikle Aslı, yarışmaya veda etti.