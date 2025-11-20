MasterChef kim elendi? MasterChef'te kim gitti? 19 Kasım 2025 elenen isim...

MasterChef'te heyecan katsayısı gitgide artıyor. Finale doğru gidilirken her hafta eleme gecesinde 1 ismin yarışmadaki macerası bitiyor. Dün akşam da en kötü puan alan kişinin serüveni kapandı. Yarışmayı kaçıranlar şimdi bu ismin kim olduğunu öğrenmek adına "MasterChef kim elendi" sorusunu yöneltiyor.

MasterChef kim elendi?

MasterChef'te her zaman olduğu gibi 2 etap oynandı. Eylül, Murat Can, Hakan ve Özkan bir hafta daha yarışmada kalabilmek için kıyasıya bir mücadele verdiler.

Yarışmacılar ilk eleme turunda mandalina ile yaratıcı bir tabak yapmaya çalıştılar. Bu turda en çok oyu alan isim 22,5 puanla Özkan oldu. Özkan'ı 21 puanla Hakan, 20,5 puanla Murat Can ve 20 puanla Eylül izledi.

4 isim daha sonra Danilo Şef'in özel tarifi 'riso al salto'u yapmaya çalıştı. Bu turda en yüksek puanı Hakan aldı ve 1. tamamladı. En düşük oy yine Eylül'e gitti ve yarışmaya veda etti.