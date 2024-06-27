MasterChef Mehmet Yalçınkaya sol eline ne olduğunu açıklayacak (MasterChef yeni bölüm ne zaman)

MasterChef Türkiye’nin dün yayınlanan tanıtım bölümü duygusal anlara sahne oldu. Bir yarışması uzvunu traktör pervanesine kaptırdığını söyleyerek ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mehmet Yalçınkaya “Niye ağlıyorsun” diye sorunca yarışmacı şöyle yanıt verdi:

* Konusu açılınca hep gözlerim doluyor istem dışı. Hep saklandım bu yüzden. Artık saklanmak istemiyorum, hep özgür olmak istiyorum. Ben lanetlenmişim de sadece benim başıma gelecekmiş gibi düşünmek istemiyorum artık.

Şef Mehmet Yalçınkaya da bunun üzerine çocukken yaşadığı kazayı anlattı. Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı iddia edilen Yalçınkaya, "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmesi benim elim. Benzer hikayelerimiz var aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken…” şeklinde konuştu.

MasterChef yeni bölüm saat kaçta?

Yeni bölümün fragmanında geçen bu diyalog gündem yaratırken, Mehmet Yalçınkaya’nın hikâyesini bu akşam TV8'de 20.00'de yayınlanacak programda açıklaması gerekiyor.