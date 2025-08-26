'Maviş' yeniden yollarda: 41 yıl sonra ilk otomobiline kavuştu, baştan sona restore edip torununa hediye etti!

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Tanju Acar (62), 41 yıl önce iş kurmak için satmak zorunda kaldığı ilk otomobilini yeniden buldu. Acar, Konya’da hurda halde karşısına çıkan “Maviş” isimli aracını 7 ay süren titiz bir çalışmayla restore ettirdi.

“İçimde ukde kalmıştı”

Acar, aracını teslim alırken çok duygusal anlar yaşadığını söyledi. “Askere gitmeden önce halamın oğlunun desteğiyle bu aracı almıştım. Daha sonra iş kurmak için satmak zorunda kaldık. Ama içimde hep bir ukde olarak kaldı. Yıllarca peşine düştüm, sonunda buldum. Sağ olsun ustamız arabayı yeniden hayata döndürdü” dedi.

Torununa hediye etti

Büyük bir vefa örneği gösteren Acar, “Maviş”i 5 yaşındaki torunu Ayaz’a hediye etti. “O da aynı duygularla bakarsa bu araç bir 40 yıl daha gider” diye konuştu.

“Talat’la yeniden aynı karede olacağız”

Acar’ın en büyük hayallerinden biri ise okul arkadaşıyla ilgili. “Talat ile bu arabayla çekilmiş fotoğraflarımız var. Şimdi kendisi kanser tedavisi görüyor. Haberi duyunca çok duygulandı. Söz verdim, Abant’a gidip aynı fotoğrafı yeniden çektireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Buna araç demeye şahit lazımdı”

Aracı restore eden kaporta ustası Ruhi Ozan ise, otomobilin geldiğinde tanınmaz halde olduğunu belirterek, “Buna araç demeye şahit lazımdı. Parçaları dağınıktı. 6-7 ay uğraştık ve bu hale getirdik. Benim için gurur verici bir iş oldu” dedi.