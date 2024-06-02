Medya patronu Rupert Murdoch beşinci kez evlendi

Dünyanın önde gelen basın kuruluşları Fox News, Wall Street Journal, Sun ve Times'ın sahibi olan Avustralya kökenli Rupert Murdoch, 67 yaşındaki emekli Rus biyolog Elena Zhukova ile dünyaevine girdi.

Geçen yıl Fox ve News Corp'un başkanlığından istifa ederek her iki şirketin başına oğlu Lachlan'ı bırakan 93 yaşındaki Murdoch, ABD'nin California eyaletindeki üzüm bağında düzenlenen tören ile beşinci kez evlenmiş oldu.

BBC'de yer alan habere göre, Murdoch ve Bayan Zhukova'nın, eski eşlerinden biri olan Çin kökenli girişmci Wendi Deng'in ev sahipliğini yaptığı bir partide tanıştıkları söyleniyordu.

Murdoch ve Zhukova arasındaki ilişkinin, Murdoch'ın Ann Lesley Smith ile olan nişanının aniden bozulmasından kısa bir süre başladığı söylentiler arasında yer alıyordu.