Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu, neden yok? Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

Salı günleri ekrana gelen ve başrollerini Serkan Çayoğlu ile Esila Umut paylaştığı Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam seyirci karşısına çıkmayacak. Yeni bölümün ekrana gelmemesi nedeniyle izleyiciler araştırma içerisinde... Binlerce kişi bugün "Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu, neden yok" sorusuna cevap arıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam neden yok?

Bu akşam Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde saat 20.45'te Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Bu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Bu sebeple Mehmed: Fetihler Sultanı yayınlanmayacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm 2 Aralık 2025 Salı günü yayınlanacak. Galatasaray maçı sonrası dizinin tekrarı ekrana gelecek.