Mehmet Akif Alakurt öldü mü, yaşıyor mu?

Oyuncu ve model Mehmet Akif Alakurt'un oyunculuk serüveni kısa sürdü. Latin Amerika'ya yerleşen Alakurt gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Bu nedenle hakkında da "öldü" iddiaları sık sık ortaya atılıyor. Peki gerçek ne?

Mehmet Akif Alakurt öldü mü?

"Maraz Ali" rolü ile ününe ün katan Alakurt hakkında ortaya atılan son iddia da asılsız. Ünlü isim Latin Amerika'da hayatını sürdürüyor.

Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979'da Fatsa'da dünyaya gelen Gürcü asıllı bir oyuncu ve eski modeldir. Modellik kariyerine genç yaşlarda başlayan Alakurt, 1998'de "Gelecek Vadeden" ve "Türkiye Prensi" gibi unvanlar kazandı. 2001'de ise Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde ederek adını daha geniş kitlelere duyurdu. Aynı yıl uluslararası arenada da başarı göstererek Best Model of The World yarışmasında ikinciliği kazandı.

Oyunculuk kariyerine geçiş yapan Alakurt, asıl şöhretini 2008 yılında yayınlanan Adanalı dizisindeki Maraz Ali karakteriyle yakaladı. Bu rolüyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Ancak 2015 yılında oyunculuğu bırakarak Brezilya'ya yerleşme kararı aldı. Şimdilerde ise bir çiftlik evinde köpekleriyle birlikte sakin bir yaşam sürdürmektedir.

Alakurt, 2017 yılında Adanalı dizisi için "Oynadığım için pişman olduğum tek iştir" şeklinde bir açıklama yaparak sevenlerini şaşırttı. 2020 yılında ise oyunculuğa dönmeyeceğini bir kez daha dile getirdi.