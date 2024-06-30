Melek Baykal, 'İnci Taneleri'nin kadrosuna katılıyor (Melek Baykal kimdir)

Kanal D'de ekrana gelen Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisinin kadrosu genişliyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Cihan Kubilay gibi isimlerin yer aldığı dizide Melek Baykal yer alacak.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü oyuncu Baykal, bir zamanlar pavyonda çalışan, yıllar sonra da pavyon sahibi bir kadını canlandıracak.

Usta oyuncu, kısa bir süre önce "Ekrana döneceksem içime sinen bir iş olmalı. Her şey para değil" demişti.

69 yaşındaki Melek Baykal son olarak Şevval Sam ve Caner Cindoruk ile Yandaki Oda dizisinde başrolü paylaşmıştı.

Melek Baykal kimdir?

Melek Baykal, 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu bürokrat olan babasının görevi nedeniyle Ankara-İstanbul arasında geçti.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 1975'te mezun oldu. Henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Melek Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Dizi filmlerde rol almasına rağmen henüz bir sinema filminde oynamadı.

Kamuoyu Melek Baykal'ı Ferhunde Hanımlar dizisindeki Nermin, Hayat Bağları'ndaki Nurhayat ve Cennet Mahallesi'ndeki Pembe rolleriyle tanıyor.