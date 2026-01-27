Mersin sahillerinde 15 günde 7 caretta caretta ölü bulundu

Mersin’de nesli tehlike altında olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının ölümleri endişe yaratıyor. Son olarak Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi sahilinde bir caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu. Kent genelinde son 15 gün içinde sahillere vuran ölü deniz kaplumbağası sayısının 7’ye ulaştığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından fark edilen caretta caretta, ilgili birimlere bildirildi. Erdemli ilçesinde ise yalnızca son bir haftada 3 deniz kaplumbağasının ölü olarak kıyıya vurduğu tespit edildi.

Mersin Körfezi kaplumbağalar için kritik alan

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ayas, Mersin Körfezi’nin caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) için Doğu Akdeniz’de kritik bir alan olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ayas, deniz kaplumbağalarının üreme, çiftleşme ve yuvalama için kıyılara geldiğini, kış döneminde ise açık denize yöneldiklerini vurgulayarak, “Kasım-Mart ayları arasında açık denize kışlama göçü yapıyorlar. Bu dönem balıkçılık sezonuyla çakıştığı için özellikle ergin bireylerde yoğun ölümler görüyoruz. Trol ve uzatma ağlarına takılan kaplumbağalar boğularak hayatını kaybediyor” dedi.

Trol ve uzatma ağları tehlike oluşturuyor

Ocak ayında Mersin Körfezi’nde yaşanan ölümlerin neredeyse tamamının balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade eden Ayas, dalgalarla kıyıya vuran kaplumbağaların bu nedenle sahillerde görüldüğünü kaydetti.